Донецький клуб відкриває сезон Ліги конференцій виїзним поєдинком проти шотландської команди.
Арда Туран, ФК Шахтар
01 жовтня 2025, 12:12
У четвер, 2 жовтня, Шахтар зустрінеться з Абердіном у матчі першого туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26. Гра відбудеться на стадіоні Піттодрі в місті Абердін, Шотландія. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.
Наразі "гірники" впевнено лідирують в українській Прем’єр-лізі, набравши 17 очок за сім турів. Команда Арди Турана випереджає Динамо на два бали. У своєму останньому матчі УПЛ Шахтар здобув переконливу перемогу над Рухом із рахунком 4:0.
Абердін переживає складний період у шотландській Прем’єр-лізі. Команда зазнала поразки від Мотервелла (0:2) у попередньому турі та має лише одне очко після шести матчів, посідаючи останню сходинку турнірної таблиці.
Де дивитися матч Абердін – Шахтар
В Україні пряму трансляцію поєдинку Абердін – Шахтар можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.
