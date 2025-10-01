Ліга конференцій

Донецький клуб відкриває сезон Ліги конференцій виїзним поєдинком проти шотландської команди.

У четвер, 2 жовтня, Шахтар зустрінеться з Абердіном у матчі першого туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26. Гра відбудеться на стадіоні Піттодрі в місті Абердін, Шотландія. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.

Наразі "гірники" впевнено лідирують в українській Прем’єр-лізі, набравши 17 очок за сім турів. Команда Арди Турана випереджає Динамо на два бали. У своєму останньому матчі УПЛ Шахтар здобув переконливу перемогу над Рухом із рахунком 4:0.

Абердін переживає складний період у шотландській Прем’єр-лізі. Команда зазнала поразки від Мотервелла (0:2) у попередньому турі та має лише одне очко після шести матчів, посідаючи останню сходинку турнірної таблиці.

Де дивитися матч Абердін – Шахтар

В Україні пряму трансляцію поєдинку Абердін – Шахтар можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

