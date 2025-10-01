Ліга конференцій

Кевін Нісбет поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Нападник Абердіна Кевін Нісбет прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря.

"Ми беремо участь у Лізі конференцій не просто для галочки. Ми беремо участь, щоб боротися і постаратися зайняти якомога вище місце в таблиці. Там є такі гучні імена, як Шахтар Донецьк, і, чесно кажучи, я думаю, що нам дістався один із найскладніших жеребів, проте якщо ви збираєтеся пройти далі, то краще мати більш складні ігри, щоб перевірити себе і свою команду, як індивідуально, так і як клуб на європейській арені.

Як тільки ми почнемо добре грати в Лізі конференцій та отримаємо кілька перемог, це покаже, що ми справді гідні бути на цьому рівні.

Я грав лише у кваліфікаційних матчах з Гіберніаном, тому єврокубки – це важливий чинник. Це захоплююче для Абердіна і ми сподіваємося пройти далеко в Європі. Ліга конференцій — це добре, бо вона дозволяє мені перевірити себе у матчах із європейськими суперниками. Ми знаємо, що це зовсім не схоже на те, як ми граємо вдома у чемпіонаті", — наводить слова Нісбета The Press and Journal.

Нагадаємо, матч Абердін — Шахтар відбудеться завтра, 2 жовтня, о 22:00 за Києвом.