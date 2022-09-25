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Футболіст вирішив продовжити кар'єру в Азії.

Колишній півзахисник Мілана, КПР та інших клубів Адель Таарабт став гравцем Аль-Насра з ОАЕ.

Офіційний сайт клубу не повідомляє деталей контракту з футболістом. Він перейшов на правах вільного агента.

رحبوا معنا 👋

بالنجم المغربي"عادل تاعرابت" ، أهلاً بك في قلعة العميد 💙

Let's Welcome Our New Player ADEL TAARABT 🇲🇦 🤝 pic.twitter.com/EgEPecSb9S — AL NASR SC (@ALNasrSC) September 24, 2022

Останнім клубом Таарабта була португальська Бенфіка. Останнім часом він грав регулярно, але виходячи із лави для запасних.

Окрім Бенфіки Таарабт грав за Тоттенгем, Фулгем та Дженоа, але найкращі роки пройшли в англійському КПР.