Колишній півзахисник Мілана, КПР та інших клубів Адель Таарабт став гравцем Аль-Насра з ОАЕ.

Офіційний сайт клубу не повідомляє деталей контракту з футболістом. Він перейшов на правах вільного агента.

رحبوا معنا 👋

بالنجم المغربي"عادل تاعرابت" ، أهلاً بك في قلعة العميد 💙

Let's Welcome Our New Player ADEL TAARABT 🇲🇦 🤝 pic.twitter.com/EgEPecSb9S