Футболіст вирішив продовжити кар'єру в Азії.
Адель Таарабт, Getty Images
25 вересня 2022, 09:24
Колишній півзахисник Мілана, КПР та інших клубів Адель Таарабт став гравцем Аль-Насра з ОАЕ.
Офіційний сайт клубу не повідомляє деталей контракту з футболістом. Він перейшов на правах вільного агента.
Останнім клубом Таарабта була португальська Бенфіка. Останнім часом він грав регулярно, але виходячи із лави для запасних.
Окрім Бенфіки Таарабт грав за Тоттенгем, Фулгем та Дженоа, але найкращі роки пройшли в англійському КПР.