Італійця все влаштовує на Землі Святого Хреста.
Карло Анчелотті, getty images
13 вересня 2025, 12:19
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що хоче надовго залишитися на посаді керманича "селесао". Цитує італійського фахівця ESPN.
"Я з 2023 року хотів тренувати збірну Бразилії. Готувати команду до чемпіонату світу – це щось особливе. В мене контракт до 2026 року. Думаю, що в той момент це було правильним рішенням. Після чемпіонату світу всі будуть вільні від зобов'язань.
У мене не буде питань, якщо федерація захоче продовжити співпрацю. Ніяких проблем. Я щасливий тут, і моя сім'я теж. Ми можемо подумати про це. Я не проти продовження роботи зі збірною Бразилії. Було б чудово залишитися до 2030 року", – сказав 66-річний Анчелотті.
