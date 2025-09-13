Інше

Італійця все влаштовує на Землі Святого Хреста.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що хоче надовго залишитися на посаді керманича "селесао". Цитує італійського фахівця ESPN.

"Я з 2023 року хотів тренувати збірну Бразилії. Готувати команду до чемпіонату світу – це щось особливе. В мене контракт до 2026 року. Думаю, що в той момент це було правильним рішенням. Після чемпіонату світу всі будуть вільні від зобов'язань.

У мене не буде питань, якщо федерація захоче продовжити співпрацю. Ніяких проблем. Я щасливий тут, і моя сім'я теж. Ми можемо подумати про це. Я не проти продовження роботи зі збірною Бразилії. Було б чудово залишитися до 2030 року", – сказав 66-річний Анчелотті.

