Карло Анчелотті пояснив відсутність Родріго у заявці збірної Бразилії.
Карло Анчелотті, Getty Images
09 вересня 2025, 19:46
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з вінгером Реала Родріго, який не потрапив у заявку команди на матчі проти Чилі та Болівії у кваліфікації ЧС-2026.
"Очевидно, пам'ять має значення. Я дуже добре знаю Родріго і впевнений, що він може допомогти команді.
Ми оцінюємо близько 70 гравців – з погляду фізики, техніки та тактики – щоб сформувати максимально конкурентоспроможний склад для чемпіонату світу. Фаворитів немає — у результаті саме на полі вирішиться, хто поїде на мундіаль", — наводить слова Анчелотті Estadio Deportivo.
У минулому матчі Бразилія обіграла Чилі (3:0), а свій наступний матч бразильці проведуть проти Болівії — гра пройде 10 вересня.