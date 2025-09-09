Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Карло Анчелотті пояснив відсутність Родріго у заявці збірної Бразилії.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з вінгером Реала Родріго, який не потрапив у заявку команди на матчі проти Чилі та Болівії у кваліфікації ЧС-2026.

"Очевидно, пам'ять має значення. Я дуже добре знаю Родріго і впевнений, що він може допомогти команді.

Ми оцінюємо близько 70 гравців – з погляду фізики, техніки та тактики – щоб сформувати максимально конкурентоспроможний склад для чемпіонату світу. Фаворитів немає — у результаті саме на полі вирішиться, хто поїде на мундіаль", — наводить слова Анчелотті Estadio Deportivo.

У минулому матчі Бразилія обіграла Чилі (3:0), а свій наступний матч бразильці проведуть проти Болівії — гра пройде 10 вересня.