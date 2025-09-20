Інше

Віримо в наших молодих хлопців.

Юнацька збірна України U-20 прибула до Чилі, де зіграє на чемпіонаті світу-2025. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал УАФ.

Турнір пройде в південноамериканській країні з 27-го вересня по 19-е жовтня. "Синьо-жовті" потрапили до групи B разом з однолітками із Південної Кореї, Панами та Парагваю.

Перший свій матч на юніорському чемпіонаті світу Україна проведе проти Південної Кореї. Гра відбудеться 27-го вересня, о 23:00 за київським часом.

Раніше стала відома заявка України U-20 на юніорський Мундіаль в Чилі.