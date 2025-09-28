Француз очолював саудівський клуб з липня 2024 року.
Лоран Блан, Getty Images
28 вересня 2025, 14:18
Аль-Іттіхад на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Лорана Блана.
Причини розірвання контракту з 59-річним французом не називаються, але фахівця було відправлено у відставку після поразки від Ан-Насра (0:2) у чемпіонаті Саудівської Аравії.
Новим наставником клубу, в якому виступає Карім Бензема, призначено Хасана Халіфа, якому допомагатиме Іван Карраско — тренер команди U-21.
Блан очолював команду у літа 2024 року і у свій перший сезон виграв чемпіонат та Кубок Саудівської Аравії.
Після чотирьох турів Аль-Іттіхад набрав дев'ять очок і посідає третє місце у чемпіонаті.