Француз очолював саудівський клуб з липня 2024 року.

Аль-Іттіхад на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Лорана Блана.

Причини розірвання контракту з 59-річним французом не називаються, але фахівця було відправлено у відставку після поразки від Ан-Насра (0:2) у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Новим наставником клубу, в якому виступає Карім Бензема, призначено Хасана Халіфа, якому допомагатиме Іван Карраско — тренер команди U-21.

Блан очолював команду у літа 2024 року і у свій перший сезон виграв чемпіонат та Кубок Саудівської Аравії.

Після чотирьох турів Аль-Іттіхад набрав дев'ять очок і посідає третє місце у чемпіонаті.