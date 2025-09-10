Інше

Цілком пристойні гроші отримає Андерлехт.

Сербський центральний захисник Ян-Карло Сімич завершував підготовку до "дорослого" футболу в лавах академії італійського Мілана, але зрештою за основну команду встиг зіграти всього шість матчів та забити один гол.

Після цього 20-річного виконавця продали бельгійському Андерлехту за 3 млн євро влітку минулого року.

У Бельгії гравець почав грати значно частіше й за сезон із лишком назбирав уже 53 матчі, чотири голи та дві гольові передачі.

Молодого проспекта побачили й у провідних чемпіонатах Європи, але наразі перегони за його підписанням упевнено виграє аравійський Аль-Іттіхад.

Воно й не дивно — представники Близького Сходу одразу запропонували 20 млн євро включно з бонусами за все ще молодого футболіста.

Повідомляється, що щодо домовленості з гравцем особистої угоди вже було досягнуто.