ЧС-2026 може стати останнім турніром за старими правилами пенальті.

ФІФА розглядає можливість змін у правилах виконання пенальті. Як повідомляє німецьке видання Bild, організація хоче заборонити добивання після того, як воротар відбиває удар з 11-метрової позначки. У таких ситуаціях планується призначати удар від воріт.

Водночас поки що залишається відкритим питання, як трактувати випадки, коли м’яч після пенальті влучає у стійку чи поперечину. Цей аспект ще обговорюється.

За попередньою інформацією, нововведення можуть набути чинності з сезону 2026/27. Таким чином, чемпіонат світу 2026 року стане останнім великим турніром, де пенальті пробиватимуться за нинішніми правилами.

Варто зазначити, що раніше Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вже відхиляла подібні пропозиції після консультацій з клубами та федераціями. Проте цього разу ФІФА, за даними журналістів, має намір подати офіційний запит найближчим часом.

Якщо нові правила будуть ухвалені, світовий футбол очікують значні зміни, які можуть вплинути на перебіг багатьох матчів.