Попри відхід, Коубек залишає яскраву сторінку в історії клубу.

Сьогодні Вікторія Пльзень оголосила про завершення співпраці з головним тренером Мирославом Коубеком. Контракт був розірваний за взаємною згодою сторін. Разом із наставником команду залишив його асистент Ян Троусіл. Тимчасово керувати колективом призначений Марек Бакош, якому допомагатиме Зденек Бечка.

"Після невдалого матчу зі Зліном (0:1), який став великим розчаруванням для всіх нас і наших уболівальників, ми з тренером довго обговорювали це. Ми дійшли висновку, що команді негайно потрібен новий імпульс, і ми взаємно домовилися припинити нашу співпрацю", – пояснив генеральний директор і голова ради директорів клубу Адольф Шадек.

Він також наголосив, що клуб незадоволений не лише результатами, а й грою: "Логічно, що ми не задоволені результатами, особливо в чемпіонаті, де ми втратили забагато очок за десять турів. На жаль, в останніх кількох матчах гра також не була ідеальною".

Попри кадрові зміни, Вікторія вже готується до найближчих матчів. У четвер команда зіграє в Лізі Європи проти Мальме, а у неділю – в чемпіонаті проти Градеця.

Коубек очолив Вікторію влітку 2023 року, і це був його третій прихід до клубу. За два сезони йому вдалося вивести команду до чвертьфіналу Ліги конференцій та 1/8 фіналу Ліги Європи, а у внутрішніх турнірах – до срібла та бронзи чемпіонату і фіналу Кубка країни. У 2024 році його навіть визнали Тренером року.

"Мирослав Коубек заслуговує на велику подяку за те, чого він досяг з командою за два роки. Перш за все, ми всі довго пам’ятатимемо обидві європейські поїздки, це був чудовий досвід. Тож я бажаю йому та Гонзі Троусілу лише найкращого, і ми завжди будемо раді бачити їх на нашому стадіоні", – підсумував Адольф Шадек.

Сам Коубек також звернувся до вболівальників: "Я сам описував себе як своєрідного тимчасового тренера після приходу до клубу. Зрештою, ми провели разом майже два з половиною роки, що вже чимало. Ми пережили чудові речі. Ті європейські вечори неможливо забути, ми змогли змагатися з такими грандіозними командами, як Франкфурт, Манчестер Юнайтед, Більбао, Фіорентина чи Лаціо. Ми розлучаємося друзями, і я не можу забути чудових уболівальників, які висловлювали мені велику підтримку протягом усього часу. Але у футболі також бувають погані часи, та я вірю, що хлопці скоро їх подолають і повернуться до переможної серії".