Інше

Португальський тренер веде переговори з клубом, який невдало стартував у чемпіонаті Катару.

Колишній наставник Бенфіки Бруну Лаже може незабаром повернутися до роботи. За інформацією A Bola, португалець веде переговори з катарським Аль-Саддом.

Причиною інтересу клубу стали слабкі результати на старті сезону: команда не виграла жодного матчу у вересні та наразі посідає лише сьоме місце в Лізі Катару. Це змусило керівництво задуматися над заміною чинного тренера Фелікса Санчеса.

Бруну Лаже залишається без роботи після відходу з Бенфіки.

Раніше він отримував пропозиції з Єгипту та Росії, однак жоден із варіантів не відповідав його професійним амбіціям. Переговори з Аль-Саддом тривають.