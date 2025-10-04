Інше

Україна з першого місця вийшла до 1/8 фіналу юніорського чемпіонату світу.

Лівий захисник збірної України U-20 Віталій Катрич висловився після перемоги над однолітками з Парагваю (2:1) в третьому турі групового етапу юніорського чемпіонату світу. Його слова наводить УАФ.

"Я неймовірно щасливий, що можу бути тут і що команда перемогла, особливо радує, що ми вийшли з першого місця. Усі боролися і старалися, і ми це заслужили.

Я вперше потрапив до стартового складу, але завдяки тому, що всі хлопці одного віку, не відчував себе недосвідченим. Дякую тренеру за шанс. Я старався і сподіваюся, що ще матиму можливість показати себе.

Після матчу в роздягальні були неймовірні емоції. Усі дуже раді, але ми розуміємо, що це лише початок, а не кінець. Тому чекаємо на наступного суперника і готуємося до зустрічі з ним.

Умови у Вальпараїсо чудові — хороший готель, вид із вікна на океан. Я радий повернутися до цього міста. Хотілося б, щоб нашим наступним суперником була збірна Чилі, адже тоді на матчі буде багато вболівальників.

В Україні через війну не вистачає вболівальників на стадіонах. У грі з Парагваєм відчувалася підтримка наших фанатів. Ми грали для всієї України, для наших військових. Вони захищають нас там, а ми будемо захищати нашу неньку тут", — сказав Катрич.

