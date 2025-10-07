Інше

"Синьо-жовті" посіли третє місце у відбірковій групі.

Збірна України U-17 у вирішальному матчі відбірного циклу Євро-2026 поступилася Італії з рахунком 1:2.

Італійці відкрили рахунок на 34 хвилині зусиллями Джоеле Джамматтеї. Потім на 55 хвилині Володимир Квіквінія скористався передачею Андрія Гамзика та зрівняв цифри на табло.

Вирішальний м'яч був забитий на 85 хвилині, а його автором став Дієго Перілло.

Таким чином, Україна посіла третє місце у групі після Чорногорії та Італії, завершивши свою відбіркову кампанію на Євро-2026.

Україна U-17 — Італія U-17 1:2

Голи: Квіквінія, 55 — Джамматтеї, 34, Перілло, 85.