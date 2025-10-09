Інше

Аргентинський наставник заявив, що навіть товариські поєдинки не виправдовують ризику для здоров’я гравців.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні наголосив, що не планує наражати на ризик капітана команди Ліонеля Мессі або будь-якого іншого гравця, який не перебуває в оптимальному фізичному стані.

— Ми ухвалимо рішення після того, як побачимо, у якому стані перебувають Мессі та інші гравці. Ми поговоримо з ним і командою. Ідея полягає в тому, щоб ніким не ризикувати. Це важливі матчі для збірної, навіть якщо вони товариські. Якщо хтось відчує найменший дискомфорт — чи то він, чи інший футболіст — ми не будемо ризикувати, — заявив Скалоні.

У жовтні збірна Аргентини проведе два контрольні матчі у США. 11 жовтня в Маямі аргентинці зустрінуться зі збірною Венесуели, а 13 жовтня зіграють проти Пуерто-Рико.

Спершу поєдинок Аргентина — Пуерто-Рико планувався в Чикаго, однак був перенесений до Флориди. Як повідомляє Goal, причиною зміни стали нові імміграційні обмеження, введені в Чикаго, а також низький попит на квитки.