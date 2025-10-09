Аргентинський наставник заявив, що навіть товариські поєдинки не виправдовують ризику для здоров’я гравців.
Ліонель Скалоні, getty images
09 жовтня 2025, 10:50
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні наголосив, що не планує наражати на ризик капітана команди Ліонеля Мессі або будь-якого іншого гравця, який не перебуває в оптимальному фізичному стані.
— Ми ухвалимо рішення після того, як побачимо, у якому стані перебувають Мессі та інші гравці. Ми поговоримо з ним і командою. Ідея полягає в тому, щоб ніким не ризикувати. Це важливі матчі для збірної, навіть якщо вони товариські. Якщо хтось відчує найменший дискомфорт — чи то він, чи інший футболіст — ми не будемо ризикувати, — заявив Скалоні.
У жовтні збірна Аргентини проведе два контрольні матчі у США. 11 жовтня в Маямі аргентинці зустрінуться зі збірною Венесуели, а 13 жовтня зіграють проти Пуерто-Рико.
Спершу поєдинок Аргентина — Пуерто-Рико планувався в Чикаго, однак був перенесений до Флориди. Як повідомляє Goal, причиною зміни стали нові імміграційні обмеження, введені в Чикаго, а також низький попит на квитки.