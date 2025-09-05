Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Зла" перемога "альбіселесте".

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу над національною командою Венесуели (3:0) в матчі відбіркового етапу чемпіонату світу-2026. Його слова наводить офіційний

сайт Асоціації футболу Аргентини.

"Команда демонструє стабільність, і це позитивний момент, який у нас є. У будь-якій ситуації ми показуємо характер. Зв'язок з фанатами неймовірний, я думаю те саме, що і вболівальники.

Гравці показали, що, навіть перемагаючи, вони хочуть більшого і зляться, коли щось не виходить. Це теж частина зростання. Команда продемонструвала, що за цей час виросла. Важливо випускати молодих хлопців, які надають нам свіжості, це частина зростання команди.

До чемпіонату світу ще далеко, наша мета – підійти до нього в найкращій формі. Ми щасливі бути тут. Я не той, хто багато озирається на те, що вже досягнуто, завжди потрібно дивитися вперед.

Після першого голу команда заграла спокійніше, в цілому я задоволений", – сказав Скалоні.

