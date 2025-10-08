Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Перемога над Джибуті з рахунком 3:0 і дубль Салаха гарантували "фараонам" путівку на мундіаль-2026.

Збірна Єгипту гарантувала собі участь у чемпіонаті світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

У виїзному матчі кваліфікації, який через відсутність відповідного стадіону в Джибуті приймала Касабланка, єгиптяни з рахунком 3:0 обіграли збірну Джибуті.

Голи у команді "фараонів" забили Ібрагім Адель на 8-й хвилині та Мохамед Салах на 14-й і 84-й хвилинах. Лідер єгиптян оформив дубль і став одним із головних творців перемоги, яка дозволила його збірній достроково посісти перше місце у групі A.

Завдяки цій перемозі Єгипет вчетверте у своїй історії вийшов на мундіаль. Раніше збірна грала на чемпіонатах світу 1934, 1990 та 2018 років. Для капітана команди Мохамеда Салаха це стане вже другим чемпіонатом світу у кар'єрі.

Джибуті — Єгипет 0:3

Голи: Адель, 8, Салах, 14, 84

У супутньому матчі групи A Буркіна-Фасо з рахунком 1:0 обіграла Сьєрра-Леоне та гарантувала собі друге місце в групі. Тепер їхня мета – утримати позицію серед чотирьох найкращих команд, що посіли другі місця, для виходу до наступного раунду відбору.

Сьєрра-Леоне — Буркіна-Фасо 0:1

Гол: Зуграна, 42