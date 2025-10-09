Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан Хорватії прокоментував прийдешній матч проти Чехії.

Національна збірна Хорватії зіграє гостьовий матч проти Чехії в шостому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Пікантності протистояння додає той факт, що обидві команди мають по 12 очок, але в "картатих" на одну зіграну гру при цьому менше.

Напередодні гри півзахисник та капітан Хорватії Лука Модрич прокоментував прийдешнє протистояння.

"У мене немає жодної конкретної поради нашому тренеру щодо його 100 матчу на цій посаді, лише сподіваюсь, що він згадуватиме його з теплотою. Ми всі хочемо зробити йому чудовий подарунок з гарним результатом.

Якщо правильно пригадую, мій 100 матч у якості гравця був проти Фінляндії. Сподіваюсь, завтра ми зможемо відсвяткувати його ювілей гарною грою. Це феноменальна цифра, особливо для тренера, тому що терпіння у футболі зараз так мало. Це доказ чудової роботи, яку він виконав за всі ці роки.

5:1 у першому матчі? Тренер скаже нам, що нам потрібно робити. Нам потрібно взяти позитивні моменти з того матчу та повторити їх. Це буде інша гра — кожен матч має свою історію. Вони будуть сильнішими вдома, тож у нас буде важкий матч проти агресивної команди.

Нам доведеться грати на повну, бути агресивними та бойовими — ми граємо за місце на чемпіонаті світу", — заявив хорватський виконавець.

Матч Чехія — Хорватія відбудеться 9 жовтня, о 21:45.