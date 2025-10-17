Інше

Жерар Деулофеу не грав з січня 2023 року через жахливу травму коліна, але не втрачає надії повернутися на поле, надихаючись підтримкою сім'ї та вболівальників.

У відвертому інтерв'ю The Guardian, 31-річний колишній вінгер Барселони та Евертона Жерар Деулофеу поділився як проходить, за його власними словами, "можливо, найважче відновлення в історії футболу", намагаючись повернутися у гру після трьох років поза полем. Іспанець не виходив на поле в офіційному матчі з січня 2023 року.

Кар'єра талановитого гравця опинилася під загрозою через серйозну травму коліна, яка перетворилася на справжній жах. Під час операції в організм футболіста потрапила інфекція, що зруйнувала хрящ і поставила хрест на швидкому поверненні.

Незважаючи на величезні труднощі та невтішні прогнози, іспанець не здається. Його підтримує колишній клуб Удінезе, який, попри закінчення контракту в січні 2025 року, дозволив гравцю користуватися клубною інфраструктурою для реабілітації.

Деулофеу, вихованець знаменитої академії Барселони Ла Масія, за свою кар'єру встиг пограти за Евертон, Севілью, Уотфорд та інші клуби. Головною мотивацією для повернення він називає бажання, щоб його діти побачили його гру, а також відданість вболівальників Удінезе. ​

Хоча майбутнє залишається невизначеним, щоденна боротьба Деулофеу за свою кар'єру вже є неймовірною історією стійкості. Його можливе повернення на поле стане одним з найбільш надихаючих камбеків у сучасному футболі.