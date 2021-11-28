Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и лондонский Вест Хэм.

Одним из стартовых поединков воскресной части 13-го тура английской Премьер-лиги станет противостояние между Манчестер Сити и лондонским Вест Хэмом в формате битвы за "шесть очков".

Хосеп Гвардиола, на фоне победы над французским Пари Сен-Жермен (2:1), предпочел увидеть с первых минут в центре обороны Эмерика Ляпорта, а Бернарду Силва переместился в полузащиту, освободив место для Жезуса на острие атаки.

Дэвид Мойес, по сравнению с неудачно игрой против Вулверхэмптона (0:1), в стартовом составе выставил Масуаку на левом фланге атакующей тройки поузащитников.

Украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко начнут игру со скамеек запасных своих команд.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Зинченко, МакАти, Фернандиньо, Палмер.



Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Форнальс, Бенрахма, Масуаку — Антонио.

Запасные: Ареола, Цоуфал, Диоп, Лансини, Влашич, Нобл, Крал, Ярмоленко, Боуэн.



Матч Манчестер Сити — Вест Хэм начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.