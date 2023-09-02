"Бордові" підсилили склад.
Майк Трезор, фото Бернлі
02 вересня 2023, 10:59
Новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії Бернлі встиг підписати ще одного новачка до закриття трансферного вікна.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став Майк Трезор з Генка. Угода відбулась на правах оренди.
В минулому сезоні 24-річний футболіст відіграв 42 матчі за Генк, в яких відзначився вісьмома голами та 24 асистами.
Також на рахунку Трезора два матчі у складі національної збірної Бельгії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бернлі оголосив про підписання десятого літнього новачка.