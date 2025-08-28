Англія

"Вовки" раніше відхилили дві пропозиції "сорок".

Центральний нападник Йорген Странд Ларсен повідомив Вулвергемптон про своє бажання залишити клуб, передає видання The Athletic.

Нещодавно "вовки" відхилили дві трансферні пропозиції з боку Ньюкасл Юнайтед. Перша склала 50 млн фунтів стерлінгів, тоді як друга — 55 млн. Третьої "сороки" ще не зробили, але очікується, що й вона навряд чи матиме позитивний ефект для них.

Виконавчий голова Вулвергемптона Джефф Ші заявив Йоргену, що його відхід під час цього трансферного вікна є неможливим. Вулвз дійсно перебувають у пошуку нападника, але не того, хто став би прямою заміною 25-річному норвежцеві прямо тут і зараз.

У разі продажу Странда Ларсена "вовкам" протягом кількох днів до закриття літнього ТВ довелося б знайти одразу двох нових гравців на відповідну позицію. За даними The Athletic, сам Йорген прагне перебратися на Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл розглядає норвежця як заміну Каллуму Вілсону, який залишив "сорок" на правах вільного агента, пізніше приєднавшись до Вест Гема, а не Александеру Ісаку, якого продовжують пов'язувати з Ліверпулем.

За даними transfermarkt, влітку 2024 року Вулвергемптон виклав Сельті за оренду Странда Ларсена 3 млн євро. Роком пізніше гравця викупили за 27 млн. На рахунку Йоргена 16 голів і п'ять асистів у 41-му матчі за Вулвз у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно "вовки" посилилися оборонцем Жирони.