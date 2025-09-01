Англія

Англієць відправляється в Бірмінгем.

Бірмінгемська Астон Вілла найближчим часом підпише угоду з вінгером Ліверпуля Гарві Елліотом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися між собою про оренду 22-річного англійця із обов'язковим викупом за 35 млн. фунтів стерлінгів по завершенню поточного сезону.

Зазначається, що сьогодні футболіст повинен пройти медичне обстеження перед підписанням особистого контракту.

Минулого сезону Гарві Елліот відіграв за Ліверпуль 28 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

