Англія

31-річний швед приєднався до клубу Унаї Емері на правах вільного агента.

Астон Вілла офіційно оголосила про підписання центрального захисника Віктора Лінделефа. 31-річний футболіст приєднався до команди Унаї Емері на правах вільного агента після завершення контракту з Манчестер Юнайтед. Деталі угоди не розголошуються.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Victor Lindelöf. — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2025

Шведський центрбек виступав за МЮ з 2017 року, провівши 284 матчі, у яких відзначився чотирма голами та сімома результативними передачами. Разом з "червоними дияволами" він виграв Кубок англійської ліги та Кубок Англії.

Перед тим, як перейти до Манчестера, Лінделеф виступав за Бенфіку, з якою також здобував національні трофеї, а свою професійну кар’єру розпочинав у Швеції.