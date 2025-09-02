Англія

Турецький гранд веде фінальні перемовини з 34-річним німцем.

Ілкай Гюндоган, багаторічний лідер Манчестер Сіті, може найближчим часом змінити Англію на Туреччину. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, півзахисник перебуває на фінальній стадії переговорів із Галатасараєм.

🚨🟡🔴 Ilkay Gündogan to Galatasaray, here we go! Deal until June 2027 set to be signed later today.



Man City will let Gündogan leave for free as the agreement includes salary saved.



Gündo, in Istanbul today. ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/7Wk259Yqqy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2025

Очікується, що трансфер відбудеться на правах вільного агента, а зарплата 34-річного футболіста в Стамбулі буде співставною з його контрактом у Сіті.

Минулого сезону Гюндоган зіграв 54 матчі у всіх турнірах, відзначився п’ятьма голами та вісьмома асистами. Втім, у кампанії 2025/26 він поки що не провів жодної хвилини: німець пропустив старт Прем’єр-ліги, опинившись поза заявкою на один матч і ще двічі залишаючись на лаві запасних.

Раніше ми повідомляли, що Галатасарай уже робив пропозицію хавбеку за схемою 2+1. Тепер ситуація вийшла на новий рівень — переговори вважаються просунутими, а Манчестер Сіті не заперечує проти відходу свого ветерана.

Літнє трансферне вікно в Туреччині відкрите до 12 вересня, тож Галатасарай має час довести угоду до завершення. Якщо сторони досягнуть згоди, Гюндоган зможе зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів у футболці "жовто-червоних".