Англія

"Сині" отримають гравця в своє розпорядження в 2026 році.

Лондонський Челсі оформив трансфер нападника французького Страсбура Емануеля Емега. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

"Футбольний клуб Челсі домовився про підписання контракту з нападником Емануелем Емегою з клубу Ліги 1 Страсбур. Нідерландець офіційно приєднається до команди влітку 2026 року.

22-річний Емега забив 14 голів і віддав три результативні передачі в 27 матчах Ліги 1 у минулому сезоні, що принесло йому визнання як одному з найяскравіших молодих нападників Європи", — йдеться в заяві лондонського клубу.

Цього сезону Емануель Емега відіграв за Страсбур чотири матчі та забив три голи.