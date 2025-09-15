Англія

Клуб запропонує голкіперу підвищення зарплати та нову довгострокову угоду.

Керівництво Евертона готове розпочати переговори з агентами Джордана Пікфорда щодо продовження чинного контракту. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у коментарі для talkSPORT.

Клуб має намір гарантувати довгострокове майбутнє 31-річному воротареві, контракт якого чинний до червня 2027 року. За інформацією джерела, "іриски" запропонують Пікфорду суттєве підвищення зарплати, яка наразі складає близько 120 тисяч фунтів на тиждень.

У нинішньому сезоні АПЛ Пікфорд вже провів два "сухі" матчі з чотирьох, а загалом зіграв 323 поєдинки за Евертон у всіх турнірах.