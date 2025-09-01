Франція

Черговий трансфер ельзасців.

Французький Страсбур оформив трансфер півзахисника Хуліо Енсісо з англійського Брайтона. Про це повідомляє офіційний сайт представника Ліги 1.

Зазначається, що з 21-річним парагвайцем підписано трудову угоду до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, ельзасці заплатили за талановитого виконавця 18,5 мільйонів євро.

Гравець збірної Парагваю виступав за Брайтон з січня 2023 року, зігравши за цей час 57 матчів, забивши п'ять голів та віддавши шість результативних передач.

Зазначимо, що для Страсбура цей перехід став 16-м у поточне трансферне вікно.

