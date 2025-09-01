Англія

Аргентинець виступатиме за "синіх".

Лондонський Челсі оформив перехід півзахисника Факундо Буонанотте з Брайтона. Про це повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів".

Зазначається, що йдеться про річну оренду з можливістю подальшого викупу 20-річного аргентинського виконавця.

"Я дуже радий приєднатися до Челсі. Це чудова можливість для мене, і я просто прагну якомога більше допомогти команді та тренерському штабу", — заявив аргентинець.

Минулого сезону Факундо Буонанотте відіграв за Брайтон 35 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.

