Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу з футзалу, що відбувся 24 вересня 2025 року.

Збірна України з футзалу здобула другу поспіль перемогу на зборах у рамках підготовки до Євро-2026, обігравши Литву з рахунком 5:3.

Команда Олександра Косенка пропустила першою — на 7-й хвилині Загурскас реалізував стандарт. Однак ще до перерви "синьо-жовті" тричі вразили ворота суперника: Фаренюк зрівняв рахунок, Мельник забив зі штрафного, а Абакшин замкнув простріл Первєєва.

У другому таймі Литва скоротила відставання завдяки голу Баранаускаса, але вже за хвилину Зварич повернув комфортну перевагу Україні. Невдовзі Мельник оформив дубль, а під завісу поєдинку Дерендіаєв установив остаточний рахунок — 5:3 на користь збірної України.

До вашої уваги відео найкращих моментів другого футзального матчу Україна — Литва:

Литва — Україна 3:5

Голи: Загурскас, 7, Баранаускас, 33, Дерендіаєв, 38 — Фаренюк, 14, Мельник, 15, 36, Абакшин, 18, Зварич, 34.

Україна: Савенко — Мельник, Чернявський, Фаренюк, Первєєв; Швед, Масевич, Абакшин, Зварич, Жук, Гуцуляк, Семенченко, Калашник, Сухов.

