Германия

Нападник Боруссії Д усе ніяк не може позбутися наслідків травми.

Норвезький нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд останнього разу з’являвся на футбольному полі ще під час гостьового матчу його команди проти Гоффенгайма 22 січня 2022 року, у якому відіграв 63 хвилини, забив один м’яч, проте отримав м’язове ушкодження.

Із того часу розпочався період відновлення гравця, що триває й досі. Медпрацівники "джмелів", спочатку, давали втішні прогнози щодо повернення футболіста до гри, однак допомогти своїй команді у дуелі проти шотландського Рейнджерс у Лізі Європи (4:6, за сумою двох матчів) Ерлінг так і не зумів.

Лікарі до останнього намагалися супроводжувати Голанда під час тренувальних занять, у той час як він нещодавно вже встиг відкликати доктора Джона Хаддада, який працював безпосередньо з ним, однак під час переходу до роботи з м’ячем знову відчув біль.

У підсумку, Голанд був вимушений, разом із Джованні Рейною, пройти курс у мюнхенського фізіотерапевта Ральфа Франка, який раніше вдало попрацював над пошкодженням Марко Ройса, і зараз норвежець знову вимушений трохи побути поза межами поля.

Лікарі не дають жодних конкретних прогнозів стосовно дати повернення норвежця на поле, проте німецькі ЗМІ говорять про початок квітня.

Нагадаємо, що на поточний момент Голанд за 20 зіграних матчів забив 23 голи та віддав 6 результативних передач.