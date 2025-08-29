Німеччина

"Джмелі" оформили перехід талановитого португальця.

Дортмундська Боруссія оформила трансфер португальського нападника Фабіу Сілви з англійського Вулвергемптона. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Зазначається, що з 23-річним гравцем підписано трудову угоду до 30 червня 2030 року. В новій команді він гратиме під 21-м номером.

"Підписання контракту з таким клубом, як Боруссія Дортмунд, – це щось особливе для мене. Цей клуб має величезну популярність не лише в Німеччині, а й по всій Європі. Я знаю Боруссію, як пристрасний клуб з неймовірними вболівальниками. Тепер, коли я сам є його частиною, я сповнений гордості та великого передчуття. Я хочу швидко освоїтися, викластися на повну та зробити свій внесок у успіх нашої команди", — заявив Сілва.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "джмелі" заплатили "вулвз" за форварда 22,5 мільйонів євро.