"Джмелі" оформили перехід талановитого португальця.
Фабіу Сілва (центр), bvb
29 серпня 2025, 18:47
Дортмундська Боруссія оформила трансфер португальського нападника Фабіу Сілви з англійського Вулвергемптона. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Зазначається, що з 23-річним гравцем підписано трудову угоду до 30 червня 2030 року. В новій команді він гратиме під 21-м номером.
"Підписання контракту з таким клубом, як Боруссія Дортмунд, – це щось особливе для мене. Цей клуб має величезну популярність не лише в Німеччині, а й по всій Європі. Я знаю Боруссію, як пристрасний клуб з неймовірними вболівальниками. Тепер, коли я сам є його частиною, я сповнений гордості та великого передчуття. Я хочу швидко освоїтися, викластися на повну та зробити свій внесок у успіх нашої команди", — заявив Сілва.
За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "джмелі" заплатили "вулвз" за форварда 22,5 мільйонів євро.
Минулого сезону Фабіу Сілва відіграв в оренді за іспанський Лас-Пальмас 25 матчів, забив десять голів та віддав три результативні передачі.