Мюнхенський клуб готує орендну угоду.
Адемола Лукман, getty images
31 серпня 2025, 19:20
Баварія терміново працює над підписанням нападника Аталанти Адемоли Лукмана. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
Мюнхенський клуб подав офіційний запит на трансфер і має намір оформити оренду з правом викупу. Перемовини активно ведуться в останні години трансферного вікна.
За інформацією джерела, конкуренцію Баварії в боротьбі за Лукмана складають Тоттенхем та Галатасарай.
Раніше повідомлялося, що Баварія була близькою до підписання форварда Челсі Ніколаса Джексона. Однак угоду зірвано – лондонці вирішили залишити нападника через травму іншого гравця атаки, Ліама Делапа.