Німеччина

Мюнхенський клуб готує орендну угоду.

Баварія терміново працює над підписанням нападника Аталанти Адемоли Лукмана. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Мюнхенський клуб подав офіційний запит на трансфер і має намір оформити оренду з правом викупу. Перемовини активно ведуться в останні години трансферного вікна.

За інформацією джерела, конкуренцію Баварії в боротьбі за Лукмана складають Тоттенхем та Галатасарай.

Раніше повідомлялося, що Баварія була близькою до підписання форварда Челсі Ніколаса Джексона. Однак угоду зірвано – лондонці вирішили залишити нападника через травму іншого гравця атаки, Ліама Делапа.