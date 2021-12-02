Италия

Организаторы не упомянули итальянскую легенду во время недавней церемонии.

Редакция France Football принесла извинения родным и близким легендарного футболиста Паоло Росси за то, что не почтила его память во время прошедшей церемонии вручения Золотого мяча.

Организаторы не упомянули итальянского чемпиона мира и обладателя Золотого мяча во время специальной части церемонии, посвященной футбольным легендам, ушедшим из жизни за последний год.

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"Мы не хотим оказаться в центре очередного скандала, но мои слова в любом случае перекрутят. Мы не можем воспринимать каждый аспект церемонии в критическом ключе. Если необходимо, я напрямую поговорю с семьей Паоло Росси", – заявил шеф-редактор издания в интервью Gazzetta dello Sport.

В среду France Football извинился перед вдовой Росси Федерикой Каппелетти и пообещал исправиться во время другой церемонии, которая состоится в январе.

Паоло Росси стал чемпионом мира в 1982 году со сборной Италии и в том же году получил Золотой мяч. Также он стал обладателем Кубка европейских чемпионов с Ювентусом в 1985-м. Экс-форвард ушел из жизни в декабре прошлого года в возрасте 64 лет.

Ранее сообщалось, что France Football допустил возможность вручения Золотого мяча Левандовски за 2020 год.