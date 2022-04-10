Италия

Відомий італійський арбітр розповів про цікаві історії з власного досвіду.

Більшу частини уваги в футбольному світі до себе привертають саме гравці на полі або тренери в технічних зонах, у той час як про ще одних безпосередніх учасників гри чим менше згадують, тим краще за підсумками зустрічі виявляються оцінки їхньої роботи.

Ідеться про арбітрів, до найбільш відомої когорти з яких належить досвідчений італійський рефері Даніеле Орсато, що розпочав власну кар’єру з роботи в Серії C ще в 2002 році.

"На полі я серйозний і навіть грубий, у повсякденному житті я інший, набагато спокійніший і веселіший. Сама роль, яку мені доводиться виконувати протягом 90 хвилин, робить мене суворим, а іноді навіть жорстким.

Коли я був хлопчиком, мені було цікаво дізнатися, чому вмикається світло, і моєю метою тоді було стати електриком. Я навчався в центрі професійної підготовки в Тріссіно, а потім знайшов роботу.

У перший день, коли я одягнув синій комбінезон і тримав у руці ящик з інструментами, я вийшов із дому й чекав біля дороги, поки мене підберуть колеги. Поки я чекав, я думав, що досяг своєї мрії.

Це вже потім, коли я одного тренувався в Рекоаро, коли мені міг зателефонувати Россетті, делегат УЄФА, та запитати, чи готовий я відпрацювати ще один матч в Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2019/20?

Я тоді здивувався: "Який ще матч?!", але на той час єдиною грою, яку можна було провести, залишався фінал турніру між Парі Сен-Жермен та Баварією.

Пам’ятаю, що я тоді прийшов додому, сів на ліжко і заплакав. Коли мої діти побачили мене зі сльозами на очах, вони відразу зрозуміли, що мене призначено на фінал, і ми обійняли один одного. Треба сказати, що новина про призначення була ще більшою емоцією, ніж власне суддівство під час тієї гри.

Зараз я — найстарший арбітр у світі. Продовжую підготовку до відбору наприкінці травня. Можу сказати, моєю метою було відпрацювати на чемпіонаті Європи, я цього досяг і вважаю себе дуже задоволеним.

Сьогодні мені 46 років, проте у мене немає проблем із технічними та спортивними тестами.

Мушу сказати, що дружба з новим делегатом УЄФА Джанлукою Роккі була важливою, тому що після фіналу Ліги чемпіонів та чемпіонату Європи у мене могло відбутися падіння рівня стимулів, але він змусив мене триматися форми і думати про гру як про те, звідки завжди приходять велике задоволення.

Зараз тримаю кулаки за те, щоб наступне задоволення в моїй кар’єрі збіглося в часі з чемпіонатом світу в Катарі", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що останній міжнародний матч, на якому мав змогу працювати Орсато, була гра Польщі проти Швеції (2:0) за право потрапити до фінальної частини мундіалю в Катарі.