Італія

Тренер зараз очолив компанійський клуб.

Колишній спортивний директор Вальтер Сабатіні впевнений, що Руді Гарсія буде добре працювати в Наполі, пам'ятаючи їх спільний час у Ромі.

59-річний французький тренер став несподіваним вибором команди після рішення Лучано Спаллетті відмовитися від своєї ролі. Повідомлялося, що він не є одним із фаворитів на посаду, і початкова реакція фанів не була особливо позитивною.

Після історичного успіху клубу в Скудетто в сезоні-2022-2023 років Гарсія має проявити себе. Він сподівається зберегти таких зірок, як Хвіча Кварацхелія та Віктор Осімген, які сяяли в Кампанії цього року.

У розмові з La Gazzetta dello Sport Сабатіні спочатку висловив свої думки щодо переходу Гарсії в Наполі.

"Він важливий тренер, який заслуговує на таке місце, як Наполі. Він чудовий вибір. Він буде поповнювати команду тими якостями, якими він володіє, і він дасть результат, я в цьому переконаний. Це буде щасливий тандем з Де Лаурентісом. Руді знає, як змусити команди грати у футбол".

Він пояснив, чому вирішив взяти француза в Рому в 2013 році.

"Тому що команда Лілль, з якою він виграв чемпіонат у Франції, грала в захоплюючий футбол і мала круту атаку з Азаром і Жервіньйо, яких ми потім привезли в Рому".

Колишній спортивний директор також згадав свою першу зустріч з Гарсією.

"Тільки подумайте, що він був у відпустці в Північній Африці, і, щоб приїхати і тренувати Рому, наступного ранку він уже був у Мілані і розмовляв зі мною. Інстинктивно мені це сподобалося.

І тоді він пояснював футбол без марної показухи, не думаючи про те, щоб бути "deus ex machina", а натомість звеличував гравців. Одним словом, він мені відразу сподобався".

Сабатіні прокоментував здатність Гарсії підтримувати рівень Наполі після успіху в Скудетто.

"У нього достатньо культури та іронії, щоб орієнтуватися в складних ситуаціях. Я не забув його надзвичайний старт на Джалороссі з десятьма перемогами поспіль. У Ромі він виконав чудову роботу.

Він прийшов у дуже складний час, але у Руді великий дар, він може орієнтуватися в складних ситуаціях. Він також вміє розпізнавати хороших гравців".

Нарешті, Сабатіні торкнувся того, як боляче було звільнити Гарсію з Роми в 2016 році.

"Дуже. Загальна продуктивність команди впала, але це був дуже болісний відхід, тому що він мав велику заслугу в Ромі після того, як успадкував дуже важку ситуацію. І все ж він ставився до всього з великим спокоєм і рішучістю" — підсумував він.