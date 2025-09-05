Італія

Оренда з правом викупу дає Сулемані шанс проявити себе у новій команді.

Півзахисник Ібрагім Сулемана розпочинає новий етап своєї кар’єри в Серії А. Болонья оголосила про орендну угоду з Аталантою до 30 червня 2026 року з можливістю викупу. Раніше, повідомлялось про плани футболіста збільшити кількість ігрового часу, що було мало ймовірно у складі "чорно-синіх".

Правоногий півзахисник, який регулярно виступає за збірну Гани, відомий своєю здатністю перехоплювати м’яч і активно підтримувати атаки. У Болоньї він може діяти як опорний, так і центральний півзахисник, а його сильний дальній удар і фізична підготовка роблять його цінним доповненням до складу "россоблу".

Сулемана вже має досвід виступів у Серії А, раніше грав за Верону і Кальярі, а минулого сезону за Аталанту. Тепер він готується зробити свій внесок у боротьбу Болоньї за високі позиції в чемпіонаті та допомогти команді закріпитися в лізі.