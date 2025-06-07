Football.ua розповідає, на що варто поставити в цій грі.
Збірна Німеччини, getty images
07 червня 2025, 21:59
У матчі за третє місце Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Німеччини й Франції.
Зустріч пройде на MHPArena в Штутгарті. Відбудеться матч у неділю, 8 червня, розпочавшись о 16:00 за київським часом.
Німецьку й французьку національні команди розсудить бригада арбітрів на чолі зі словаком Іваном Кружляком.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і перемога Німеччини або нічия", представлений показником 2.63.
Коефіцієнтом 2.70 оцінена ймовірність того, що тотал матчу буде менше 2,75.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Чи буде в матчі червона картка — так". На нього можна поставити з показником 4.10.
Слідкуйте за протистоянням Німеччина — Франція на Football.ua.
Збірна Франції не програвала у Лізі Націй у шести із восьми останніх матчів. У шести з восьми останніх матчів Німеччини у Лізі націй фіксувався обмін забитими голами.