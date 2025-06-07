Ліга націй

Football.ua розповідає, на що варто поставити в цій грі.

У матчі за третє місце Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Німеччини й Франції.

Зустріч пройде на MHPArena в Штутгарті. Відбудеться матч у неділю, 8 червня, розпочавшись о 16:00 за київським часом.

Німецьку й французьку національні команди розсудить бригада арбітрів на чолі зі словаком Іваном Кружляком.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і перемога Німеччини або нічия", представлений показником 2.63.

Коефіцієнтом 2.70 оцінена ймовірність того, що тотал матчу буде менше 2,75.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Чи буде в матчі червона картка — так". На нього можна поставити з показником 4.10.

Слідкуйте за протистоянням Німеччина — Франція на Football.ua.

Збірна Франції не програвала у Лізі Націй у шести із восьми останніх матчів. У шести з восьми останніх матчів Німеччини у Лізі націй фіксувався обмін забитими голами.