Ліга націй

Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Португалії та Іспанії.

Протистояння прийматиме Альянц Арена в Мюнхені. Відбудеться матч у неділю, 8 червня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

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Головним арбітром матчу призначено швейцарця Сандро Шерера.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Іспанії в основний час — 1.90, успіх Португалії — 3.95, нічия — 3.97. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.59.

Коефіцієнтом 3.81 оцінена ставка "Одна з команд переможе з різницею в рахунку 2 мя'чі".

Також пропонуємо розглянути сценарій "в матчі буде пенальті — так". На нього можна поставити з показником 2.95.

Слідкуйте за протистоянням Португалія — Іспанія на Football.ua.

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