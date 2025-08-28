Португалія

Плеймейкер Шахтаря близький до возз'єднання з Трубіним.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков на межі переходу до Бенфіки, передає видання Record.

Повідомляється, що за 22-річного українця "орли" викладуть 30 млн євро + бонуси. "Гірники" також має дістатися частина коштів від потенційного майбутнього продажу їхнього вихованця.

За даними Record, Судаков стане найдорожчим придбанням в історії Бенфіки. Центральний півзахисник Феєнорда Оркун Кекчю в липні 2023 року обійшовся лісабонцям у 29,7 млн.

Матч-відповідь (перший — 1:1) проти Серветта в плей-оф кваліфікації Ліги конференцій-2025/26 може стати останнім для Георгія у футболці донецького клубу. Поєдинок у швейцарській Женеві відбудеться сьогодні, 28 серпня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

На рахунку Судакова два асисти в дев'яти матчах поточної кампанії. Протягом минулого сезону він відзначився 15-ма результативними ударами й шістьма гольовими передачами в 37-ми поєдинках.

Нагадаємо, нещодавно Бенфіка вийшла до основного етапу Ліги чемпіонів, з остаточним списком учасників якого можна ознайомитися за посиланням.