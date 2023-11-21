Іспанія

Футболіст готовий повернутись на поле.

20-річний лідер Реала Джуд Беллінгем отримав пошкодження у матчі чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано (0:0). Футболіст пропустив матч проти Валенсії (5:1). Проте в наступному матчі Карло Анчелотті зможе розраховувати на півзахисника.

Як повідомляє журналіст Еду Агірре, півзахисник Реала готовий допомогти своїй команді у матчі 14 туру Ла Ліги проти Кадіса.

У нинішньому сезоні Беллінгем провів 14 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, у яких відзначився 13 голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Беллінгем отримав приз Golden Boy.