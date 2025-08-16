Іспанія

Трансферну сагу завершено.

Сувора реальність сучасної каталонської Барселони полягає в наслідках фінансових проблем клубу в минулому, через що повсякчас виникають негаразди з реєстрацією новачків на сезон іспанської Ла Ліги.

Перед початком кампанії-2025/26 жертвою цієї історії став новий воротар "блаугранас" Жоан Гарсія, за якого Еспаньйол отримав 25 млн євро ще на початку трансферного вікна.

Але для реєстрації новачка на матчі чемпіонату довелось чекати аж до ранку першого ігрового дня для Барси в новій кампанії та вирішувати проблеми з уже наявним у складі голкіпером Марком-Андре тер Штегеном.

Зрештою, момент істини настав — Ла Ліги на своєму офіційному сайті додала профіль Гарсії до переліку гравців Барселони, тож він може зіграти вже в першій грі проти Мальорки на Балеарських островах — наш анонс зустрічі був готовий раніше за новину від організаторів змагань.

Матч Мальорка — Барселона відбудеться 16 серпня, о 20:30.