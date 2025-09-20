Іспанія

Форвард на полі не відзначився нічим, окрім 100% точності передач — 2 з 2.

Український нападник Жирони Владислав Ванат провів невдалий поєдинок у рамках 5-го туру Ла Ліги проти Леванте. Його команда зазнала розгромної поразки з рахунком 0:4, а сам футболіст отримав одну з найнижчих оцінок у складі.

За версією SofaScore, виступ 22-річного форварда було оцінено в 6,4 бала.

Ванат вийшов у стартовому складі Жирони та провів на полі 53 хвилини. За цей час він виконав 2 точні передачі з 2 (100%), програв 2 єдиноборства, зробив 1 фол і загалом мало впливав на гру.

Нагадаємо, що Віктор Циганков пропускав зустріч через травму, а інший українець у складі каталонців — Владислав Крапивцов — залишився на лаві запасних.

Нагадаємо, Ванат вже встиг заявити про себе в Іспанії — раніше він забив дебютний гол у Ла Лізі у ворота Сельти.