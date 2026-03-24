Керівництво "басків" розпочало пошуки на заміну Федеріко Вальверде.

Колишній головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич може очолити Атлетік Більбао. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво "басків" вже розпочало переговори з 43-річним німецьким фахівцем, який не проти спробувати свої сили в іспанській Ла Лізі після дворічної перерви у тренерській роботі.

Також наголошується, що у сфері інтересів Атлетіка перебуває і головний тренер Борнмута Андоні Іраола.

Останнім клубом Терзича була Боруссія Д, яку він залишив улітку 2024 року. Також він працював асистентом у Вест Гемі та Бешикташі.

Раніше повідомлялося, що нинішній наставник "басків" Федеріко Вальверде залишить клуб наприкінці сезону.

Після 29 турів Атлетік набрав 38 очок і посідає дев'яте місце у Ла Лізі.