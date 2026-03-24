Колишній головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич може очолити Атлетік Більбао. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво "басків" вже розпочало переговори з 43-річним німецьким фахівцем, який не проти спробувати свої сили в іспанській Ла Лізі після дворічної перерви у тренерській роботі.

Також наголошується, що у сфері інтересів Атлетіка перебуває і головний тренер Борнмута Андоні Іраола.

Останнім клубом Терзича була Боруссія Д, яку він залишив улітку 2024 року. Також він працював асистентом у Вест Гемі та Бешикташі.

Раніше повідомлялося, що нинішній наставник "басків" Федеріко Вальверде залишить клуб наприкінці сезону.

Після 29 турів Атлетік набрав 38 очок і посідає дев'яте місце у Ла Лізі.