Уругвайцю допоміг Ієрусалим.

Капітан каталонської Барселони Рональд Араухо розповів про психологічні труднощі через які він призупиняв кар'єру наприкінці минулого року.

"Я знав, що щось було не так, щось не працювало. Через це ти почуваєшся пригніченим, тобі здається, що ти не можеш проявити себе як гравець. А потім у тебе щось не виходить, ти приходиш додому з цим стресом, і ти вже не той, яким був раніше. Принаймні вдома я став поводитися по-іншому: до цього я був дуже близьким і лагідним у стосунках із дружиною та доньками. Я трохи втратив це, з'явився бар'єр.

Я знав, що щось не так, але я намагався продовжувати рухатися за інерцією, а також через виховання. Ми люди із сільської місцевості, і там важко виявляти свої почуття. Це тяжко, є цей бар'єр. Ви кажете: "Щось відбувається, і мені потрібно з цим розібратися, попросити про допомогу". Мені було важко визнати, що мені треба звернутися по допомогу до професіонала.

Це тривало, тривало і тривало, але був момент після матчу з Челсі, коли я сказав: "Все, так тривати не може". Справа була не лише в цьому матчі, а й у багатьох інших речах, але це був ключовий момент.

Очевидно, що робити підкат, маючи жовту картку, було безумством. Коли я прийшов в роздягальню, мені стало зрозуміло, що зі мною щось відбувається, і я маю попросити про допомогу. Я поговорив зі своєю дружиною та розповів їй про це", – сказав Араухо.