Іспанія

Новий-старий очільник мадридського клубу прокоментував результати виборів.

Напередодні в столиці Іспанії відбулись вибори на посаду президента мадридського Реала.

Члени клубу під час голосування мали можливість обрати з двох кандидатів: багаторічно незмінного очільника клубу Флорентіно Переса та його опонентом іспанським бізнесменом Енріке Рікельме.

Зрештою, виборча комісія під час підрахунку результатів волевиявлення зафіксувала 21741 голосів (65%) за кандидатуру Переса та 11814 голосів (35%) — за Рікельме.

Таким чином Флорентіно продовжуватиме своє перебування на чолі мадридського клубу й сформує раду директорів, відповідно до своєї виборчої заявки.

Зазначимо, що перша каденція Переса на чолі Реала тривала з 17 липня 2000 року до лютого 2006 з перевиборами в 2004 році, а третя почалась 1 червня 2009 року з перевиборами 2013, 2017, 2021 та 2025 роках.