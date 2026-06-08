Іспанія

Бізнесмен визнав поразку та привітав опонента.

Іспанський бізнесмен Флорентіно Перес напередодні зумів продовжити своє перебування на посаді президента мадридського Реала перемогою на позачергових виборах.

Після оголошення результатів голосування, конкурент Переса, іспанський бізнесмен Енріке Рікельме прокоментував волевиявлення членів клубу.

"Вітаю Флорентіно Переса з перемогою сьогодні ввечері. Я хочу подякувати членам клубу за те, що вони проголосували за мене.

Ці люди висловилися дуже чітко — Реал Мадрид не продається. Члени клубу продемонстрували це на виборах, і це вже було великою перемогою для моєї кандидатури.

Утім, це не кінець для нас. Мадрид не проживе ще 20 років без виборів. Ми відчуваємо себе зобов'язаними рухатись уперед. Ми зупинили продаж клубу й ми продовжимо втілювати в життя нові проєкти. Ми продовжимо голосувати на виборах.

Я простягаю руку, із усією повагою, Флорентіно Пересу, щоб продовжити дебати, яких у нас не було до цього. Нехай будуть вжиті найкращі заходи для майбутнього Реала. Було приємно бути поруч із вами всіма", — ідеться в повідомленні іспанського функціонера.