Іспанія

Коли там уже вибори?

Напередодні кандидат у президенти Реала Енріке Рікельме в рамках передвиборчої кампанії повідомив новину про те, що у випадку його перемоги під час голосування наступним головним тренером "вершкових" стане німецький фахівець Юрген Клопп, а не Жозе Моуріньйо, на якого робить ставку Флорентіно Перес.

"Такий клуб, як Реал Мадрид, повинен ухвалювати свої спортивні рішення через особу, яка нестиме за це відповідальність.

Із моменту приходу Рауля Гонсалеса Бланко, нашого спортивного директора та гравця з найбільшою кількістю матчів у нашій футболці, ця відповідальність лягла на нього.

Рауль вже інтенсивно працює над створенням спортивного проєкту, який має визначити наступне десятиліття клубу, одним із його фундаментальних стовпів є молодіжна академія. І якщо Рауль відповідає за спортивну сферу, то саме Рауль повинен керувати цим рішенням.

Щодо керівної посади, то з моменту початку своєї роботи Рауль називав нам лише одне ім'я. Ім'я тренера, який ознаменував епоху у світовому футболі. Людина, яка підкорила Лігу чемпіонів та повернула Ліверпуль на вершину Європи та Англії після десятиліть очікування, яка зробила Боруссію Дортмунд чемпіоном проти фінансових гігантів, і яка залишала після себе щось навіть важливіше, аніж титули, де б він не працював: ідентичність, характер, лідерство та культуру перемоги, засновану на колективних зусиллях.

Ми говоримо про одного з найкращих тренерів нашого часу. Але понад усе, ми говоримо про лідера, здатного повернути Реалу змагальний характер, щоденні вимоги, професіоналізм, меритократію, єдність роздягальні та смак до добре виконаної роботи, які завжди характеризували великі епохи нашої історії.

Цей тренер — Юрген Клопп.

Ми знаємо, що Юрген Клопп публічно заявив, що не має наміру повертатись до тренерської роботи найближчим часом, і що він відхилив численні пропозиції. Саме з цієї причини ми вважаємо, що виклик у Реалі — це геть інше. Тому що є багато великих клубів, але Реал Мадрид — лише один. Є лише одна установа, здатна об'єднати традиції та майбутнє, цінності та амбіції, пристрасть та досконалість.

Тому, якщо члени клубу висловлять мені довіру цієї неділі, наступного понеділка, 8 червня, Рауль Гонсалес Бланко зв'яжеться з Юргеном Клоппом, щоб особисто передати наш спортивний проєкт та наше бажання, щоб він очолив нову еру Реала в технічній зоні. Це рішення спортивної команди збігається з настроями тисяч членів клубу та мадридців, із якими я мав можливість поспілкуватись упродовж останніх двох тижнів.

Мадридці знають, що наступні роки будуть вирішальними для нашого клубу. Настав час розпочати новий розділ, заснований на професіоналізації всіх сфер діяльності клубу, спортивній досконалості, сучасному та прозорому управлінні, а також захисті цінностей, які зробили Реал Мадрид найвеличнішою спортивною спільнотою у світі.

Як для наступного президента Реал Мадрида, моє зобов'язання чітке: оточувати себе найкращими, слухати тих, хто знає найбільше, і завжди ухвалювати рішення, думаючи виключно про інтереси клубу та його членів.

Зі смиренням, самовладанням та величезним ентузіазмом щодо майбутнього ми готові повернути Реал Мадриду все, що зробило його вічним: амбіції перемагати, культуру наполегливої ​​праці та переконання, що для цієї емблеми немає неможливих викликів", — ідеться в заяві кандидата.

Нагадаємо, що вибори президента Реала відбудуться 7 червня.