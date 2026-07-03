Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, який пройде 3 липня та розпочнеться о 21:00.

У п'ятницю на стадіоні AT&T в Арлінгтоні відбудеться матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому Австралія та Єгипет змагатимуться за місце у наступній стадії турніру.

АВСТРАЛІЯ — ЄГИПЕТ

П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ, 21:00 ▪️ AT&T СТЕДІУМ, АРЛІНГТОН, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГУСТАВО ТЕХЕРА (УРУГВАЙ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Австралії розпочала свій виступ на чемпіонаті світу-2026 із впевненої перемоги над Туреччиною (2:0), після чого у другому матчі поступилася США з таким самим рахунком.

Проте, навіть безгольова нічия з Парагваєм у третьому турі виявилася достатньою для того, щоб "соккеруз" посіли друге місце у групі з чотирма очками, відставши від США на два бали.

Австралія вже має досвід участі у плейоф мундіалів: у 2006 та 2022 роках вони доходили до 1/8 фіналу, обидва рази програвши майбутнім переможцям турніру — Італії та Аргентині відповідно.

Це буде лише друга зустріч збірних Австралії та Єгипту – у попередньому товариському матчі, який пройшов у листопаді 2010 року, Єгипет здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У разі перемоги команда Тоні Поповича у цьому матчі, у 1/8 фіналу турніру відбудеться зустріч або з Аргентиною, або з Кабо-Верде.

Єгипет посів друге місце у групі після Бельгії, набравши п'ять очок у трьох матчах та забезпечивши собі місце у плейоф турніру.

Команда Хоссама Хассана розпочала турнір із нічийного результату проти Бельгії (1:1), а потім здобула перемогу над Новою Зеландією (3:1). Після цього Єгипет ще раз зіграв внічию — цього разу з Іраном (1:1) в останньому турі групового етапу та поступився першим місцем бельгійцям за різницею забитих і пропущених м'ячів.

Збірній Єгипту не вдавалося вийти до 1/8 фіналу чемпіонату світу з 1934 року, і це лише четверта участь національної команди у фінальній стадії мундіалів.

Єгипет програв усі три свої матчі на чемпіонаті світу 2018 року, тому цей турнір поки що для них дуже вдалий, і вихід до 1/8 фіналу був би чудовим досягненням в історії національної команди.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Австралії з коефіцієнтом 3.25, тоді як імовірність успіху збірної Єгипту оцінюється в 2.50. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.00.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АВСТРАЛІЯ: Біч — Геррінгтон, Суттар, Чиркаті — Бехич, О'Нілл, Ірвін, Бос — Меткалф, Іранкунда — Туре.

ЄГИПЕТ: Шобейр — Хафез, Ібрагім, Рабія, Хані — Аттія, Сабер — Ашур, Салах, Зіко — Мармуш.

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