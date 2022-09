Напередодні завершилось голосування за звання автора найкращого голу в рамках другого туру Ліги Європи УЄФА.

Претендентами на почесну відзнаку були Адам Дюрчо (АЕК Ларнака) з його пострілом у ворота київського Динамо (1:0), Хоакін Санчес (Бетис) з голом у ворота болгарського Людогорця, Ірфан Кахведжі (Фенербахче), який уразив ворота французького Ренна, а також Андер Гевара (Реал Сосьєдада), який відзначився у воротах кіпрської Омонії.

У підсумку, більшість голосів надійшла на адресу досвідченому гравцю "зелено-білих", який допоміг своїй команді перемогти з рахунком 3:2 в домашньому поєдинку.

