Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та грецький Панатінаїкос.

Донецький Шахтар та грецький Панатінаїкос зіграють матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Кракові.

Арда Туран, після нічиєї проти львівських Карпат (3:3), використав із перших хвилин Бондаренка в центрі поля.

Руй Віторія, у порівнянні з першою грою (0:0), залучив до стартового складу Гнезда-Черіна до трикутника півзахисту.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Очеретько — Аліссон, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Твардовський, Марлон Сантос, Швед, Азарові, Грам, Глущенко, Цуканов, Конопля, Назарина, Фарина.



Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос — Максимович, Гнезда-Черін, Чірівелья — Пельїстрі, Свідерські, Тете.

Запасні: Ляфон, Коцаріс, Сіопіс, Йоаннідіс, Зарурі, Інгасон, Манчіні, Єдвай, Младенович, Фікай, Єремеєфф, Брегу.



Гра Шахтар — Панатінаїкос почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.